بأسلوب «الخطف».. إحالة نشال الهواتف فى مصر القديمة للجنايات

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، في اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف» بمنطقة مصر القديمة.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقى وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، معلومات وتحريات تفيد قيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" بعرض هاتف محمول للبيع لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر".

وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، َتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبى محليين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي أمرت بقرارها المتقدم.