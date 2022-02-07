«القوى العاملة» تعلن توفير 532 فرصة عمل لأبناء القليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، عن توفير 532 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ببعض الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في محافظة القليوبية.

وقالت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية إنه جرى تشكيل لجنة من المديرية لاستقبال طلبات الراغبين في التقدم من أبناء المحافظة حتى يتم مراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه.

وأشارت "شحاتة" فى تصريحات صحفية إلى أنه سوف يتم عقد دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق فى وظائفهم المختلفة بهدف تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم في العمل في محافظة القليوبية.

وأكدت "مدير المديرية"، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة حيث جرى توفير فرص العمل عمل في عدد من المصانع والشركات، برواتب مجزية طبقًا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1800 جنيه، حتى 2500 جنيه.

وتابعت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، مشيرة إلى أنه تجرى متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي جرى تعيينها في محافظة القليوبية.

وأضافت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

بذكر أن محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية القوى العاملة فى المحافظة ينظمان مبادرات للتوظيف للشباب والخريجين مع كافة التخصصات وبمشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بمرتبات مجزية للجنسين.