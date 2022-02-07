إحالة أوراق المتهم بقتل شخصين وسرقة تاكسى بشبين القناطر إلى المفتى

قررت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، إحالة أوراق سائق مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل شخصين وسرقة سيارة "تاكسى" مستخدما سلاحا ناريا "طبنجة"، بعد مروره بأزمة مالية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31177 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3127 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أ ج أ"، 22 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجنى عليه "أيمن ش ع"، سائق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العوم على التخلص منه وأعد لذلك سلاحا ناريا "طبنجة"، وذخائر تستخدم على ذات السلاح.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه على الطريق العام بمنطقة السادس من أكتوبر واستقل سيارة أجرة "تاكسى"، قيادة وملك المجنى عليه، وجلس بالمقعد الخلفى عازما على سرقة تلك السيارة لاستخدامها لاختطاف شخص، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح النارى، استقرت برأس المجنى عليه، وأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ونقل المجنى عليه للمقعد الخلفى للسيارة، وحال وصوله لمركز شرطة قليوب ألقى جثة المجنى عليه برشاح نوى.

ثم سرق السيارة الأجرة "التاكسى"، واستدرج المجنى عليه الأخر "محمد م س"، 17 سنة، بالسيارة المسروقة لخطفه وطلب فدية من أسرته، وتمكن من إبعاده عن ذويه إلى محل الواقعة الثانية.

واستطرد، أن المتهم قتل المجنى عليه الثانى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن استدرجه وأطلق صوبه أعيرة نارية من السلاح النارى حوزته استقرت برأس المجنى عليه الثانى وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "طبنجة" وأعيرة نارية من ذات العيار، ثم ألقى بالجثة بنفس المكان الذى ألقى به جثة المجنى عليه الأول، ثم أضرم النيران بالتاكسى وحرق السيارة بالكامل.