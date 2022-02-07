الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة فى مقتل موظف بريد ذبحًا على يد نجله بالمنيا

جثة
جثة

بدأت جهات التحقيق بمحافظة المنيا فتح تحقيقات موسعة مع عاطل قتل والده- موظف بالبريد- ذبحًا بسلاح أبيض وبمعاونة متهم  آخر.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة موظف بالبريد مذبوحًا داخل منزله في ظروف غامضة، بالانتقال والفحص وجمع المشاهدات تبين أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تم ضبط الابن وشريكه والسلاح المستخدم في الحادث، وجرى إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المنيا تحقيقات ذبح موظف نجلة أمن المنيا النجدة

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