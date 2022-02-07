الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 10 عاطلين قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش"، و375 جراما من مخدر الحشيش، و100 جرام من مخدر البانجو، و500 جرام من مخدر البودر، و350 جراما من مخدر الشادو، و100 جرام استروكس، و80 جراما من مخدر الهيروين، و100 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

مديرية أمن القليوبية القليوبية حملة مكبرة المواد المخدرة الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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