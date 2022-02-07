التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل كانت تسير على خط السكة الحديد

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل كانت تسير على شريط السكة الحديد بمكان غير مخصص لعبور المارة فاصطدم بها القطار إسكندرية أسوان عند محطة سكة حديد العسيرات جنوب سوهاج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغًا من شرطة النقل والمواصلات يفيد مصرع المدعوة “رضية. ف. ع” 55 سنة وتقيم مركز العسيرات أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمكان غير مخصص لمرور المواطنين واصطدم بها قطار إسكندرية أسوان.

وأفاد نجل شقيق زوجها حمدى 20 سنة بمضمون ما جاء بالتحريات، ونفى الشبهة الجنائية.