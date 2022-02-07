الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل كانت تسير على خط السكة الحديد

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل  كانت تسير على شريط السكة الحديد بمكان غير مخصص لعبور المارة فاصطدم بها القطار إسكندرية أسوان عند محطة سكة حديد العسيرات جنوب سوهاج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغًا من شرطة النقل والمواصلات يفيد مصرع المدعوة “رضية. ف. ع” 55 سنة وتقيم مركز العسيرات أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمكان غير مخصص لمرور المواطنين واصطدم بها قطار إسكندرية أسوان.

وأفاد نجل شقيق  زوجها حمدى 20 سنة بمضمون ما جاء بالتحريات، ونفى الشبهة الجنائية.

السكة الحديد الأجهزة الأمنية شرطة النقل والمواصلات شريط السكة الحديد مصرع ربة منزل اسكندرية اسوان مركز العسيرات اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

مصرع 4 أشخاص في حادث بطريق شبين القناطر بالقليوبية

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 7-2-2022

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

مكافحة المخدرات تتمكن من ضبط أكبر كمية من مخدر الشابو بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟