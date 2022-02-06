الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال.. مقتل 7 من حركة الشباب خلال عملية عسكرية بولاية جوبالاند

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

نجحت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي، في قتل 7 من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال عملية عسكرية شنتها، اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون الصومالي، بحسب ما نقلت وكالات أنباء، أن قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية استهدفت عناصر حركة الشباب المتشددة ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخابئهم جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن تلك العمليات جرت في قرى سانغوني وموسى الحاج وعراري وكوبان بمقاطعة كيسمايو بولاية جوبالاند، جنوبي البلاد.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي “حركة الشباب”، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها الديني المتشدد.

وتأتي عملية الجيش الصومالي بعد يومين من مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرون، جراء تفجير لغم استهدف سيارة نقل عام في إقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند جنوبي البلاد.

الجيش الصومالي عملية عسكرية الصومال حركة الشباب قرية سانغوني قرية موسى الحاج مقاطعةكيساميو ولاية جوبالاند

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