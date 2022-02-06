الصومال.. مقتل 7 من حركة الشباب خلال عملية عسكرية بولاية جوبالاند

نجحت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي، في قتل 7 من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال عملية عسكرية شنتها، اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون الصومالي، بحسب ما نقلت وكالات أنباء، أن قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية استهدفت عناصر حركة الشباب المتشددة ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخابئهم جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن تلك العمليات جرت في قرى سانغوني وموسى الحاج وعراري وكوبان بمقاطعة كيسمايو بولاية جوبالاند، جنوبي البلاد.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي “حركة الشباب”، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها الديني المتشدد.

وتأتي عملية الجيش الصومالي بعد يومين من مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرون، جراء تفجير لغم استهدف سيارة نقل عام في إقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند جنوبي البلاد.