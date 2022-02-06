الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد التنسيقية يصل ملعب اهيدجو لمؤازرة منتخب مصر بنهائى أمم إفريقيا

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وصل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ستاد أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 


يشارك في وفد التنسيقية كل من أعضاء مجلس النواب: «طارق الخولي، محمد تيسير مطر، إيمان الألفي، خالد بدوي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي، محمد السباعي، علاء مصطفى ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي، أحمد يحيى، مصطفى مسلم، شادي الكردي، عرفات العزب، أدم الطوخي، يوسف شعبان، سليمان جمعة، مينا سنبل، مينا كرم، أحمد فتحي، عمرو البنا، تقى شاهين، إيهاب نبيل، أحمد عبدالصمد، أحمد تامر، شريف الرفاعي، عمرو عبدالعظيم، ريم القاضي، باسم لطفي، إبراهيم رمضان، مريم النجدي، مؤمن سيد، هند عبدالغفار».

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 


ويشارك وفد التنسيقية للمرة الخامسة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وتتمنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة بالبطولة الإفريقية الثامنة.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية بطولة كأس الامم الافريقية كأس الأمم الأفريقية الكاميرون

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