الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مضى عليها قرن».. جرائد نادرة بمكتبات سور الأزبكية بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تصدر عدد من الصحف النادرة التي مر عليها سنوات عدة، مايقرب من قرن، بأجنحة مكتبات سور الأزبكية، تحديدًا مكتبة محمد عبدالحميد محمد معتوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وهي أعداد نادرة بأسعار رمزية توجد في بعض دور النشر بسور الأزبكية بمعرض الكتاب المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ووفرت مكتبة معتوق بسور الأزبكية بمعرض الكتاب عددًا كبيرًا من الكتب وإعداد الصحف النادرة بأسعار رمزية تصم مجموعات نادرة، وتوافد على الأجنحة العديد من رواد المعرض مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وانطلق  معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53،  الأربعاء26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي توليه إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

سور الأزبكية مكتبة محمد عبدالحميد محمد معتوق معرض القاهره الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية الصحف النادرة

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وائل لطفي

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