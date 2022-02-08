خلال ثلاث سنوات.. كيف وقع العالم بين فكوك متحورات كورونا؟

من يتأمل يجد أنه في الثلاث سنوات الأخيرة فقط، وبين كل عدة أشهر خلالها وربما أقل، ينتقل العالم بين طفرة وأخرى من طفرات جائحة فيروس "كورونا" تحصد معها أرواح العديد من الضحايا وتمضي مُسّلمة الأمر للطفرة الأخرى لتفعل ما فعلته سابقتها.

نستعرض في هذا التقرير أبرز متحورات وطفرات فيروس "كورونا" التي مازالت إلى الآن تمارس دورها الشيطاني بالانتشار المُهدد لأرواح المواطنين، وتاريخ ظهور كل متحور وطفرة منها.



الفيروس الرئيسي "كورونا"

في 31 ديسمبر 2019 كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد من حالات الالتهاب الرئوي مجهول السبب في مدينة ووهان شرق الصين، وفي 7 يناير2020 توصل علماء صينيون، إلى أن فيروسا تاجيًا جديدًا من عائلة" كورونا"وهو كوفيد-19، هو المسبب لتلك الحالات، وما زال إلى الآن يُشكّك في مكان ظهور هذا الفيروس الرئيسي وتاريخه.

ألفا

تلاه في الظهور متحوّر ألفا (B.1.1.7) فشوهد لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبحلول ديسمبر 2020، ظهر في الولايات المتحدة.

ووفقًا لشبكة الفيروسات العالمية انتشر المتحوّر إلى 114 دولة على الأقل، وهو مسؤول عن حوالي 95٪ من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة بين 23 مايو و5 يونيو 2021.

بيتا

جاء بعد ذلك متحوّر بيتا (B.1.351) الذي اُكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا في مايو 2020، واعتُبر مثيرا للقلق في ديسمبر 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ووفقًا لشبكة الفيروسات العالمية عُثر عليه في 48 دولة على الأقل.

غاما

أما متحوّر غاما (P.1) فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية جُمعت العيّنات الأقدم الموثقة له في البرازيل في نوفمبر 2020، واكتشف العلماء لأول مرة المتحوّر في اليابان في أوائل يناير 2021، عندما أثبت أربعة مسافرين إصابتهم بالفيروس بعد رحلة إلى البرازيل، وصُنّف غاما على أنه نوع مختلف من القلق في 11 يناير 2021.

ووفقًا لموقع الأمم المتحدة أُبلغ عن غاما في 74 دولة حول العالم، وأكتُشف لأول مرة في الولايات المتحدة في يناير 2021، وأبلغ عنه في 30 ولاية أمريكية على الأقل.

إنفوجراف توضيحي

دلتا

وجاء من بعده متحوّر دلتا (B.1.617.2) الذي حُدد لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020، وصُنف على أنه مثير للقلق في مايو 2021، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، واكتُشف النوع سريع الانتشار في أكثر من 100 دولة، وسرعان ما أصبح السلالة المهيمنة حول العالم.



وتحديدًا وبالنسبة لهذا المتحور فتشير بعض الدراسات إلى أنه يُحتمل أن يكون هو الأكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 60٪ من ألفا، وربما يكون قابلًا للانتقال مرتين مثل السلالة الأصلية لفيروس كورونا الذي ظهر في ووهان في الصين.



وإلى جانب ذلك تشير بعض الأدلة إلى أن المتغير يمكن أن يتجنب اللقاحات الموجودة بسهولة أكبر من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا.

مو

اكتشف بعد ذلك متحوّر "مو" (B.1.621) في كولومبيا بيناير 2021، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) صُنف على أنه "متحوّر مثير للاهتمام"، وعُثر عليه في 39 دولة.

أوميكرون (B.1.1.529 )

وفي 26 نوفمبر 2021 ظهر متحوّر أوميكرون (B.1.1.529) الذي وُصِف بأنه شديد التحور عن فيروس كورونا، والذي يثير القلق للعالم حتى الآن، وحُدد لأول مرة في جنوب إفريقيا، كما صنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون على أنه نوع مختلف من القلق.

أوميكرون الخفي



وفي يناير 2022 ظهر متحور أوميكرون الخفي من" أوميكرون"، والذي لا يختلف كثيرًا عن المتحور الأصلي " أوميكرون"، ولكن أشارت بعض الدراسات إلى أنه الأكثر انتشارًا، والأقل احتمالية للظهور في مسحات "كورونا".