مسؤول عراقي: انعقاد المؤتمر «الفاو» رقم 36 انتصار لدبلوماسيتنا

حددت العراق، اليوم الأحد، أربعة مرتكزات أساسية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المقرر انعقاده غداً وبعد غد في بغداد، فيما أعلنت عن إعادة افتتاح مكتب برنامج الأغذية العالمي بالعاصمة العراقية .

وقال وكيل وزير الزراعة العراقية مهدي القيسي إن المؤتمر ينعقد كل عامين تحت اسم (المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا)"، مبيناً، أن "انعقاد المؤتمر رقم 36 في بغداد يعد انتصاراً لدبلوماسية العراق وأهمية دوره في المنظمة الدولية". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)

واوضح ، إن مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المقرر انعقاده في بغداد غداً وبعد غد سيكون برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمشاركة العراق العضو في المنظمة وقرابة 30 دولة".

وأضاف، أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أعادت افتتاح مكتبها في بغداد، ما يدل على أن العراق له ثقل في المنظمة".

وتابع، أن "المرتكزات الاساسية في المؤتمر وأهميته ستنصَّب على 4 نقاط تتضمن تبادل الخبرات وبحث ملف التغيرات المناخية، وازمة المياه مع دول الجوار، وانحباس الامطار، اضافة الى تصورات مستقبلية عن كيفية معالجة ملف الأمن الغذائي ووفرته وديمومته"، لافتاً، الى أن "الخبرات المشتركة ستتضافر لغرض الارتقاء بالقطاع الزراعي في العراق والدول الإقليمية بصورة عامة".

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، في وقت سابق، أهم الملفات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر الدولي لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية، والمقرر انعقاده يومي 7 و 8 شباط الحالي، فيما أكدت التوجه لمناقشة 3 ملفات تخص العراق.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد, أن "المؤتمر يستمر لمدة يومين وأهميته عراقياً تكمن في أنه سيفتح ملفات تخص أولاً الغذاء وثانياً الزراعة وملف المياه، وسيفتح آفاق التعاون والمناقشة مع الدول المتشاطئة".

وأضاف، إن انعقاد المؤتمر الدولي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في بغداد يؤكد عودة العراق لوضعه العربي والإقليمي والدولي، والاجتماع سيكون ضمن الدورة الـ 36 للمنظمة وستحضره أكثر من 30 دولة على مستوى وزاري ومن بينها دول عربية.

وتابع أنه ضمن الخطة التي وضعتها وزارتا الزراعة والموارد المائية للمؤتمر سيكون هناك نقاش لموضوع حصص العراق المائية وستفتح نقاشات جانبية بهذا الشأن خاصة ما يتعلق بالمشاكل العالقة في ملف المياه، ووزارة الموارد وصلت لمراحل متقدمة لحل تلك الإشكالات مع الجانب التركي".