476 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهند وكوريا الجنوبية وألمانيا والبرازيل

سجلت الهند وكوريا الجنوبية وألمانيا والبرازيل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 476.165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 107 آلاف و474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليوناً و188 ألفاً و138 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 865 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 501 ألف و979 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ مليوناً و225 ألفاً و11 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 40 مليوناً و461 ألفاً و148 شخصاً، وذلك بعدما تعافى 213 ألفاً و246 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.



وتجاوز إجمالي حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم المليون إصابة.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مسؤولي الصحة في كوريا الجنوبية سجلوا 38 ألفا و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و9 آلاف و688 إصابة.

كما سجلت البلاد أيضا 15 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و873 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 86% من إجمالي السكان في كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 52 مليون نسمة، محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، فيما حصل أكثر من 54.5% على جرعتهم المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، تسجيل 133 ألفا و173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 حالة وفاة ناجمة عنه.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 مليون و22 ألفا و590 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفا و717 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 8 ملايين و58 ألف و100 شخص.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إنه تم تسجيل 197 ألفاً و442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1308 حالات وفاة ناجمة عنه.

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 26 مليون و473 ألفاً و273 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 631 ألفاً و802 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.

وسجلت ساو باولو، أعلى حصيلة إصابة بكورونا على مستوى البرازيل منذ بداية الجائحة بـ4 ملايين و740 ألفاً و153 حالة إصابة و159 ألفا و536 حالة وفاة.