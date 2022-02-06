أزياء الشتاء.. 5 طرق لارتداء الملابس مثل المحترفين هذا الموسم

في فصل الشتاء، تبحث كل فتاة عن الملابس التي تشعرها بالدفئ بإضافة إلي أنها تعطيها مظهرًا جماليًا رائعًا، ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “indian express” اقتراحات لارتداء الملابس مثل المحترفين هذا الموسم.

الأوشحة

تعتبر الأوشحة واحدة من أكثر الإضافات فائدة لخزانة ملابسك، والتي لن تبقيك دافئة فحسب، بل توفر تباينًا، وتكمل باقي مظهرك، وقد حققت الأوشحة الحريرية نجاحًا مفاجئًا في أزياء الشتاء في عام 2021، مع احتمال استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2022، ويعتبر الكشمير أيضًا أحد أكثر المواد شيوعًا في صناعة الأوشحة نظرًا لنسيجها الناعم والحساس، وارتدي الأوشحة المفضلة لديك مع الجينز والمعاطف والفساتين هذا الشتاء.

جوارب شتوية رائعة

لا تزال الجوارب النسائية المفضلة للأزياء رائجة ولأسباب وجيهة، وقد تتمحور أزياء الشتاء حول الجمع بين الأناقة والراحة، و لا أحد يريد أن يتعرق من خلال طبقات الملابس فقط ليكون باردًا عند خلع طبقة، والطريقة المثلى لتحويل فساتينك الصيفية إلى ملابس مناسبة للشتاء هي إقرانها بالجوارب، و ألوان شفافة أو مطبوعة أو ألوان نيون زاهية أو الأسود الكلاسيكي، ستجعلك تشعر بالراحة أثناء ارتدائك لملابسك في نفس الوقت.

السترات الواقية من الشتاء

ربما تكون السترات الواقية من الشتاء هي أفضل رهان للأشخاص الذين يبحثون عن أزياء شتوية خالية من الإزعاج، وخفيفة الوزن ومتعددة الاستخدامات ومريحة بشكل لا يصدق، وستكون إضافة مرحب بها لخزانة ملابسك، ومع ذلك في عام 2021، أعيد ابتكارها بأشكال ظلية ومواد جديدة لجعلها أكثر ملاءمة لأزياء الشتاء، و ضع في اعتبارك أنها ستجعلك تشعر بالدفء الشديد لذا قم بإقرانها بملابس داخلية خفيفة الوزن.

أزياء البطانية

اتجاه صاعد في عام 2021 وبالتأكيد امتداد لمحادثات الموضة في عام 2022، أصبح مصطلح، الملابس البطانية، الآن مرادفًا للملابس الشتوية الكبيرة الحجم، فكر في أزياء صوفية مريحة، ربما من الكشمير أيضًا، لتحمل البرد.

بليزر كلاسيك

طريقة مؤكدة لإبقائك دافئًا، هو السترة و هي قطعة صالحة لكل الأوقات لطبقات الشتاء، وتعتبر السترات مثالية للانتقال من العمل إلى التألق، وتوفر إمكانية فريدة للارتداء لأعلى أو لأسفل، ارتدي فستانك المفضل مع فستان قصير، وجوارب طويلة، وأحذية دافئة لأجمل إطلالة ليليّة.