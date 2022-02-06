قائد البحرية الإيرانية يكشف عن رسالة لدول المنطقة

قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن طهران تحاول أن تبعث برسالة لدول المنطقة من خلال المناورات البحرية التي تجريها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن إيراني قوله: "نحاول من خلال المناورات البحرية إرسال رسالتين: أولًا، أن نثبت أننا صامدون ونعتمد على قدراتنا المحلية رغم كل التهديدات والضغوط. وثانيًا، أن نقول لدول المنطقة إننا نستطيع من خلال الاحترام المتبادل والوقوف جنبًا إلى جنب أن نحافظ على أمن المنطقة ولسنا بحاجة إلى أي قوة للحفاظ على الأمن الإقليمي، ولا سيما إلى تواجد قوات من بلد هو محاصر في المياه من الجانبين ويبعد آلاف الأميال عن منطقتنا. نقول له أن يهتم بالحفاظ عن نفسه أولًا".

وأضاف إيراني أن "مضيق هرمز بمثابة باحتنا الخلفية ولدينا إشراف كامل على هذه المنطقة"، لافتًا إلى أن بلاده "تواجه مشهدًا جديدًا في البحار خاصة في هذه المنطقة الحساسة التي تشهد 50 إلى 70 بالمائة من النقل التجاري في العالم، وهي المنطقة ما بين مضيق هرمز وباب المندب وملقا".

وشدد الأدميرال على أن إيران "أثبتت وجودها في مجال البحار على الساحة الدولية، من خلال التدريبات والمناورات والزيارات المتبادلة والرحلات والمهام البحرية الطويلة".

و على صعيد آخر، أعلن علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المدينة بنحو 48% خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤول أن 90% من الوفيات تزيد أعمارهم عن 50 سنة وأن عدد المراجعات إلى المراكز الطبية في المدينة ازداد بنسبة 157% خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة بمستشفيات طهران بنسبة 51%.

وتدرس لجنة مكافحة كورونا في موضوع إغلاق المدارس بعد أن علقت الدراسة في المدارس الابتدائية في طهران لمدة أسبوع على خلفية زيادة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تلقيح نحو 78% من طلاب المدارس جرعتين من لقاح كورونا.

فيما قال البرلماني الإيراني علي رضا سليمي عن ارتفاع عدد الإصابات بين أعضاء البرلمان إلى 50 حالة من أصل 290 نائبًا.

يأتي هذا مع الإعلان عن أكثر من 23 ألف إصابة يومية في إيران و64 حالة وفاة خلال يوم واحد.