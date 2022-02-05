السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ورحل ريان.. معاناة الطفل المغربي من السقوط في البئر للصعود إلى السماء

الطفل ريان
الطفل ريان

بعد أيام من الأمل والترقب أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان الذي سقط منذ 5 أيام في بئر في بلدة تمروت، على بعد 100 كيلومتر من شفشاون شمال غرب البلاد.

وترصد «الدستور» مأساة ريان منذ سقوطه في البئر حتى صعود روحه الطاهرة إلى السماء بعد أن وحد العالم حول الأمل والتضامن والإنسانية.

بداية مأساة ريان

سقط ذو الـ5 أعوام في بئر عميقة وضيقة يبلغ عمقها 62 متراً في قرية أغران بإقليم شفشاون.

وكان ريان يلعب بالقرب من منزله يوم الثلاثاء الماضي، وبعد اختفاءه فجأة بدأت الأسرة في البحث عنه، ليكتشفوا صوت أنين قادم من البئر فربطوا هاتفًا وأنزلوه إلى البئر حتى عمق اثنين وثلاثين مترًا.

ومع اكتشاف الواقعة حاول الأهالي إنقاذه، لكن الأمر كان أكبر من قدراتهم، وتدخلت السلطات الحكومية على الفور لتبدأ رحلة الإنقاذ مع استمرار الطفل لمدة 5 أيام في البئر.

وعقب سقوطه تصدر وسم «#أنقذوا_ريان و#قلوبنا_مع_ريان» مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول عملية إنقاذ الطفل أخطر مرحلة.

كيف صمد ريان

وقالت مصادر مغربية إن فرق الإنقاذ نجحت في إدخال عبوّات أكسجين وبعض الماء والحليب؛ لريان لكي يصمد في محنته وبالفعل ظل صامدا طوال هذه الأيام، لكن المعاناة والألم كانا أكبر من جسده الصغير.

محاولات مستميتة بحثا عن الأمل

عقب سقوط ريان حاول أحد المتطوعين إنقاذه وبالفعل نزل إلى البئر لينتشل الطفل، لكنه وصل إلى عمق 20 مترا فقط، واستعانت بعدها السلطات المغربية بأدوات متطورة لمحاولة انتشال الطفل، مثل كاميرا جرى إدخالها في البئر وجلب جرافات كبيرة للحفر في محيط البئر.

بعث الأمل في النفوس

بعد ساعات طويلة من الحفر الشاق والمستمر نجحت السلطات المغربية في الوصول إلى مكان الطفل وبالفعل أجرت له السلطات الطبية المختصة فحصا دقيقا قبل نقله لأعلى، وتأكد أنه لا زال على قيد الحياة ما بعث الأمل في نفوس الجميع بخروجه حيا من محنته هذا.

ريان يغادر الحياة بعد رحلة صمود

لم تكد الفرحة تكتمل بإعلان خروج ريان من البئر حتى خرج الديوان الملكي الأردني ينعى الطفل ذو الخمسة أعوام.

وتقدم الملك محمد السادس بالتعازي لوالدي الطفل ريان، وبحسب بيان للديوان الملكي أجرى محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش والدي ريان.

الديوان الملكي المغرب الطفل ريان وفاة الطفل ريان تمروت شفشاون انقذوا ريان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

النيابة: مرتكب «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا