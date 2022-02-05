السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث الإسماعيلية تكثف بحثها عن سيارة صدمت 3 شباب

الامن
الامن

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالإسماعيلية، جهودها للتوصل لهوية وقائد سيارة مجهولة صدمت 3 أشخاص وفرت هاربة بمنطقة الموقف الجديد بالقرب من جامعة قناة السويس.

في ذات السياق استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين الثلاثة في الحادث، لاستبيان مدى إمكانية استجةابهم في الحادث.

وشهدت منطقة الموقف العمومي الجديد، بمدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة مجهولة.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة 3 أشخاص بعدما صدمتهم سيارة وفرت هاربة بمنطقة الموقف العمومي الجديد، بمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج.

ومن جانبه، قال مصدر طبى إن المصابين هم، محمد محمود محمد شلبي، 19 عامًا، مقيم حي السلام، مصاب بكسر بالساق الأيسر واشتباه خلع بالكتف، وعمران رأفت علي إسماعيل، 18 عامًا، مقيم فايد، مصاب بسحجات بالوجه وجرح 2 سم بالشفاه العليا، ومحمود إسماعيل عرابى 32 عامًا مقيم بفايد، مصاب بكدمه بالركبة اليمنى.

تم نقلهم لمستشفى جامعه قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر عن الواقعة.

الإسماعيلية قناة السويس مدير أمن الاسماعيلية الاسماعيلية اليوم قائد سيارة مساعد وزير الداخلية جامعة قناة السويس مباحث الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

النيابة: مرتكب «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

إخراج الطفل ريان من البئر بعد 5 أيام من سقوطه

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا