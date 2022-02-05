مصرع عنصرين إجراميين وضبط 2266 مسجل خطر على الأمن بالمحافظات

واصلت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية استكمال كل الحملات المكبرة، على مدار الشهر المنقضي، التي استهدفت الخارجين على القانون.

وأسفرت جهود تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 2266 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ - القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا –البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة – أسوان –الوادى الجديد»، بإجمالى مضبوطات 1237 قطعة سلاح ناري، أبرزها «148 بندقية آلية – 183 بندقية خرطوش– 43 مسدس – 862 فردا محليا – بندقية رصاص»، وكذا كميات كبيرة من «الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة».

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سلاح - سرقة - مخدرات - قتل».