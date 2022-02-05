السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

البلياتشو.. رفيق زوار معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قدم شاب في العشرين من عمره، يدعى أحمد إبراهيم، فقرة على مسرح بلازا 2، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، منذ قليل.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من زوار المعرض بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، الذين أخذوا يرددون معه العديد من الأغاني والرقصات، وسط احتشاد العديد حول المسرح.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ف معرض القاهرة الدولي للك تحل اليونان ضيف شرف الدورة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس شخصية معرض كتاب الأطفال البرنامج المهني عرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ الاط اليونان ضيف شرف الدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ يحيي حقي شخصية المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورت الترجمة عن العربية جسر للحضارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الجلس شعار هوية مصر شخصية المعرض شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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