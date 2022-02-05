الاستعلام عن الحالة الصحية للناجية الوحيدة فى مذبحة الزمالك

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة زوجة الشاب مطلق النيران على زوجته وشقيقته وزوجها وإطلاق الرصاص على نفسه، وهي الناجية الوحيدة فى واقعة مذبحة الزمالك، تمهيدا لسماع أقوالها حول الواقعة.

كانت جهات التحقيق انتقلت لمعاينة واقعة قيام شاب بقتل زوجته وشقيقته وزوجها وإطلاق الرصاص على نفسه، وإصابة حماته بشارع طه حسين بمنطقة الزمالك، وتحفظت النيابة على السلاح الناري المستخدم فى تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.