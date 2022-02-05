السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للناجية الوحيدة فى مذبحة الزمالك

مذبحة الزمالك
مذبحة الزمالك

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة زوجة الشاب مطلق النيران على زوجته وشقيقته وزوجها وإطلاق الرصاص على نفسه، وهي الناجية الوحيدة فى واقعة مذبحة الزمالك، تمهيدا لسماع أقوالها حول الواقعة.

كانت جهات التحقيق انتقلت لمعاينة واقعة قيام شاب بقتل زوجته وشقيقته وزوجها وإطلاق الرصاص على نفسه، وإصابة حماته بشارع طه حسين بمنطقة الزمالك، وتحفظت النيابة على السلاح الناري المستخدم فى تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

الإستعلام عن الحالة الصحية مذبحة الزمالك الجهات الامنية

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وائل لطفي

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