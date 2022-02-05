السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة و4092 قطعة سلاح ناري

تصنيع الأسلحة
تصنيع الأسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط عدد (4092) قطعة سلاح ناري بحوزة (3421) متهم؛ أبرزهم الآتي: (328 بندقية آلية - 584 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" - 212 مسدس - 2968 فرد محلي - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 438 خزينة)، وكذا ضبط (6122 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (بندقية آلية - 10 مسدس - 10 فرد محلي -  35 مسدس صوت - 2 رشاش صوت - 3 بندقية ضغط هواء - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع).

وتم ضبط (43) تشكيل عصابي، ضموا (131) متهم ، ارتكبوا (292) حادث، وضبط (557) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"– 4 مسدس – 153 فرد محلي – 375 قطعة سلاح أبيض).

قطعة سلاح ناري العناصر الإجرامية سلاح أبيض أجهزة وزارة الداخلية الأمن المركزي قطاع الأمن المركزي تصنيع الأسلحة

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