إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادثي تصادم منفصلين بمركزي رشيد و النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادثة انقلاب توكتوك بقرية الجزيرة الخضراء، مما نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- أحمد زهران عبد العاطي، 17 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، أحمد عبده الشنواني، 19 عاما، كدمات بالرأس ونزيف من الفم واضطراب بالوعي، محمود إسماعيل الصباغ، 17 عاما، جروح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، و جارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.