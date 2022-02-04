الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نادى زفتى ينظم يومًا ترفيهيًا لأعضائه (صور)

نادي زفتي
نادي زفتي

أقام مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، معسكرًا للخدمة العامة لنظافة وتجميل النادي بمشاركة شباب وفتيات وأطفال النادي من أعضاء الجمعية العمومية.

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كما شاركوا في دهان وتلوين الأشجار والنظافة العامة ورفع المخلفات داخل أسوار النادي، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة للتطعيم ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع إدارة زفتى الصحية.

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فيما أقام مجلس إدارة النادي عرضًا للعرائس لإدخال البهجة على الأطفال المشاركين، والتقطوا  الصور التذكارية مع العرائس وسط جو من الفرحة بين الحضور.

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من جانبه، أوضح المركز الإعلامي لنادي زفتى الرياضي  أن اليوم كان ترفيهيا تنسيقيا تعاونيا لرفع روح التعاون والانتماء بين النادي وأبنائه وخلق جيل مرتبط بالمكان محافظًا عليه رافضًا أي تقصير في حقه، مؤكدا أن من حق أبناء النادي الاستمتاع به وأنشطته ومنع غيرهم من إفساد حقهم في ناديهم.

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واختتم اليوم بمباريات في كرة القدم الخماسية على ملعب النادي بمشاركة الأعضاء الحاضرين من كبار وصغار وسط جو عائلي، وقرر مجلس إدارة النادي تفعيل هذا اليوم في الجمعة الأولى من كل الشهر وتثبيت مواعيد لاستخدام أعضاء الجمعية العمومية لملعب النجيل الصناعي الخماسي مرتين بالأسبوع مجانًا.

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نادي زفتى ينظم يوم ترفيه ومعسكر للخدمة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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