الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النفط الليبية: خفض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل يوميًا

النفط الليبية
النفط الليبية

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة، خاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح وتلقي بالملامة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلًا عن مشاريع زيادة  القدرة الإنتاجية. 

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، في بيان، إن شركة الواحة للنفط اضطرت لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميًا، نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت، وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج. 

وأضاف صنع الله: «عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزانًا من أصل 19 خزانًا، وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة، فضلًا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن». 

وتابع: «في الوقت الذي تعلن فيه المؤسسة الوطنية للنفط أن القيود غير  القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة أطالت زمن تنفيذ المشاريع بصورة اقتصادية وفعالة، مما زاد من هشاشة البنية التحتية وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية فإنه تؤكد أن رأي إدارة القانون إزاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحًا بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة». 

واستطرد: «خطايا وكيل ديوان المحاسبة مميتة، ولكن هذه الخطايا لن تثني عزمنا في  قطاع النفط على مواصلة الجهود لتجاوز هذه القيود التي تكبل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وتحاصر نهضة الاقتصاد الوطني وتطوره ومستمرين في النهوض بمسئولياتنا». 

مصطفى صنع الله شركة الواحة للنفط ميناء السدرة تخفيض الانتاج قطاع النفط

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وائل لطفي

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