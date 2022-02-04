ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنحة وعدد من الأسلحة بسفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد شاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنحة وعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة وكمية من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ13 راكبا قادما من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيشها تبين وجود سلاح ناري (طبنجة)، و700 طلقة رش خرطوش و3 سلاح أبيض (سيف) وتليسكوب بندقية وطائرة لاسلكية و224 قرص ڤيفادول المخدر و39 ساعة سمارت، و4 هاتف محمول آيفون 13 و9 جهاز بلاي ستيشن و4575 شريط أقراص بنادول و110 أمبولات ميتو كودايل و65 عبوة طبية لعلاج الفطريات و68 عبوة طبية للبلازما و9 كيلو أمينوفيت للدواجن، و500 قطعة مستحضرات تجميل و150 قطعة ملابس جاهزة مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كل من أحمد كمال، خالد عصمت، محمود فوزي، موافي محمود، عبدالسلام زايد، أحمد محمود حلمي وعلاء يونس مأموري الحركة وأسامة هويدي، إسماعيل حسن وأبوبكر حافظ مشرفي الحركة بحضور مصطفى هاشم، شحاتة عبدالحميد وعزت المحرزي بالتعريفة ومروان البارودي وعبدالله حسن بالأمن الجمركي والخطيب منصور، حسن زايد، عبدالمنصف عبدالعال، عبدالله إبراهيم ومحمد إسماعيل بمكافحة التهرب الجمركي.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 800 ألف و640 جنيها.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركى، وحررها محمد عبدالنور بإدارة الشئون القانونية.