الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة يستقبل السفير الأردني بمصر لتعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمصر، والسيد فوزي أبو فارس الملحق الثقافي، والسيد علاء الزيود المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الأردنية وذلك بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، توسيع نطاق التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأردنية، لا سيما بعد التقدم الكبير وغير المسبوق الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، واحتلالها موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، إلى جانب عقدها شراكات دولية مع جامعات عالمية مرموقة.

كما تناول اللقاء عرض الأنشطة والخدمات التي تقدمها جامعة القاهرة للطلاب الوافدين، ومنهم الطلبة الأردنيين الدارسين في كلياتها، وتسخير كافة الإمكانات لهم وتوفير مناخ بحثي وعلمي مناسب لهم، خاصة وأن الجامعة يدرس بها حاليًا طلاب يمثلون 50 جنسية مختلفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض البرامج الأكاديمية والكليات الجديدة التي استحدثتها جامعة القاهرة، وذلك في إطار مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل لدعم احتياجات سوق العمل ضمن رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع.

من جانبه، أثنى السفير الأردني أمجد العضايلة، على التطور الكبير في جامعة القاهرة وما تتميز به من سمعة أكاديمية مشرفة، ومكانة تعليمية عريقة ومرموقة على مستوى المنطقة العربية والعالم، مؤكدًا حرص الأردن عبر مؤسسات التعليم العالي الجامعي على تعزيز أوجه التعاون والتبادل الأكاديمي والثقافي مع جامعة القاهرة. ومنوها الى رغبة جموع الطلاب الاردنيين في الالتحاق بجامعة القاهرة، والعدد الكبير منهم الملتحقين بالفعل بها. 

وفي نهاية الزيارة، التقى رئيس جامعة القاهرة والسفير العضايلة، عددًا من الطلاب الأردنيين الذين يدرسون بكليات جامعة القاهرة المختلفة، حيث حرصا على الاستماع إلى مقترحات الطلبة بهدف تحسين تجربتهم في التعليم بالجامعة.

مستوى عمل فارس جديدة جامعة القاهرة عالمية جامعة الدول العربية بعد القاهرة الكليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

المغرب: استمرار جهود إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر شمال البلاد

رسميًا.. مصر تتظلم من قرارات بكارى جاساما فى مباراة الكاميرون

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

مسؤول مغربي حول إنقاذ ريان: «المرحلة حساسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ

إسرائيل تسجل 46374 إصابة بكورونا.. ومخاوف من سرعة انتشار سلالة «BA2»

«التعاون الإسلامى» ترحب بتقرير منظمة العفو بشأن الاحتلال الإسرائيلى