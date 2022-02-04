أزهريون: القدس أمانة فى أعناق الأمة والعالم كله

شدد أزهريون وعلماء الأزهر الشريف، علي أن القدس أمانة في أعناق الأمة العربية وفي أعناق العالم كله، فهو الآن يئن من ظلم وانتهاكات كبيرة، بسبب غياب الضمير العالمي، مشيراً إلى أن المؤسسات الدينية تقوم بدور هام في قضية القدس وفي مقدمتها الأزهر الشريف.

وطالبوا خلال ندوة نظمها جناح الأزهر الشريف ضمن فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال53 أمس الخميس بعنوان"القدس في الإسلام" شارك فيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، وأدارها الإعلامي محمد الديسطي عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر الشريف، بان يكون لكل واحد منا دوره بأن يربي أبناءه على تعظيم مقدساتنا وترسيخ الثقافة حولها حتى لا تضيع مقدساتنا، وتفاصيل أخرى في ما يلى:

وفي البداية قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن شهر رجب المبارك قد أهل علينا وفيه ذكرى لها مكانة عظيمة لكل المسلمين، وتعد أكبر معجزة منحها الله لنبيه وهي معجزة الإسراء والمعراج وقد خلدها القرآن الكريم، مضيفا أن المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي وُضعت في الأرض وأولى القبلتين وثالث الحرمين، قد كان مسرى رسول الله، وكانت هذه الرحلة اختبار وفتنة للناس، حتى تفرز الفئة الصادقة لنبينا الكريم.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن

القدس أمانة في أعناق الأمة وفي أعناق العالم كله، فهو الآن يئن من ظلم وانتهاكات كبيرة، بسبب غياب الضمير العالمي، موضحًا أن المؤسسات الدينية تقوم بدور هام في قضية القدس وفي مقدمتها الأزهر الشريف، الذي يتابع بشكل مستمر كل ما يخص الشعب الفلسطيني ويدعو كل صاحب قرار بأن يقوم بدوره لنصرة الشعب الفلسطيني حتى لا تموت القضية، فهو يقوم بإحياء للقضية حتى لا تموت في قلوب الأجيال الحالية والقادمة، متسائلا ومستهجنا دور وواجبات المنظمات الدولية والحقوقية من حقوق الشعب الفلسطيني!.



من جانبه أوضح الدكتور عباس شومان، أن من لا تاريخ له لا حاضر له وأن الفائدة من استرجاعنا تاريخ القدس لنتعلم منه ونستفيد، مشددًا على ضرورة ألا تموت قضية القدس في نفوس المسلمين، مؤكدًا أن ترديد المشاهد التاريخية ليست للتسلية ولكن للعظة والعبرة، والاستفادة من أخطاء الماضي.

واختتم شومان، أن انتظار دور المنظمات الدولية والحقوقية لنصرة الشعب الفلسطيني معناه ترك القضية وموتها إلى الأبد.

وبين شومان، أن هناك 40 قرارًا لصالح الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة وأن كلها لم تنفذ، في حين إذا كان هناك قرارا لصالح الصهاينة ينفذ في نفس اليوم، مطالبا بأن يقوم كل واحد منا بدوره بأن يربي أبناءه على تعظيم مقدساتنا وترسيخ الثقافة حولها حتى لا تضيع مقدساتنا.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 53 للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم 4، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.