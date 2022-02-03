تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيميائى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين “س .م”، “م. ع”، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام قبل ترويجها بالقاهرة الجديدة، وأقر المتهمان بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

كانت قد وردت معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام.

وبمواجهتهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها،والكسب غير المشروع منها وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.