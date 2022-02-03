هشام ماجد يدعم منتخب مصر: «يارب أنصر منتخبنا»

حرص النجم هشام ماجد على دعم لاعبي منتخب مصر في المباراة التي يخوضها حاليا ضد منتخب الكاميرون ضمن الدور الربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ونشر هشام ماجد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وهو يحمل كأس أمم افريقيا من كواليس العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد الذي طرح أمس بالسينمات ويحمل اسم “حامل اللقب” وعلق عليها قائلا: "يا رب أنصر منتخبنا".

وحقق فيلم "حامل اللقب" إيرادات بلغت 217 ألف جنيه خلال ساعات، ونظمت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" عرضًا خاصًا للعمل بحضور النجمين؛ هشام ماجد، ودينا الشربيني، في سينما الزمالك، وهذا بالتزامن مع إطلاقه في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص حضور عدد من أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

وكان من بين الحضور؛ أحمد فهمي، شيكو، شريف رمزي، كريم فهمي، زينب غريب، والمنتجة شاهيناز العقاد، ومن فريق العمل والممثلين؛ هشام ماجد، محمد سلام، وأحمد فتحي، والمؤلف إيهاب بليبل، والمخرج هشام فتحى.

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

وحرص هشام ماجد، ومحمد سلام، ودينا الشربيني، على تشويق الجمهور للفيلم من خلال نشر عدد من الصور من كواليس العمل على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد كل من؛ نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.