كتاب «الثقافة والإبداع» الأكثر مبيعًا بجناح روابط للنشر وتقنية المعلومات

لاقى كتاب الثقافة والإبداع الكثير من إعجاب الزوار وحرص البعض على اقتناءه من جناح دار روابط للنشر وتقنية المعلومات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 ، ووفقا لما ذكره المسؤول عن الدار للتعرف علي حكايات وأسلوب حياة المبدعين.

وقام الكاتب الدكتور قياتي عاشور، مدرس مساعد علم الاجتماع السياسي جامعة بني سويف بالتوقيع على الكتاب لبعض الزوار، وأصبح الكتاب من المتفق عليه إلى حد كبير الآن بين زوار المعرض المفكرين ومثقفي العصر أن الفروق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة هي فروق في امتلاك الدول للعقول المبدعة أو عدم امتلاكها لها.

وأوضح مدرس مساعد علم الاجتماع السياسي جامعة بني سويف، أن الإبداع أصبح هو المحك الحاسم في الإسراع بتقدم شعب من الشعوب أو تخلفه ووقوفه عند حاوية التخلف والجهل، ونحتاج إلى الإبداع والابتكار في كل مجالات النشاط الإنساني حيث يساعد فهم تأثير الثقافة في الإبداع في إلقاء الضوء على المشكلات المعوقة للإبداع، وتقييم وتطوير الممارسات التربوية التي تنمي القدرة الإبداعية.

أشار قياتي إلى أن ينطلق هذا الكتاب من تساؤل محوري مؤداه: ما العلاقة بين الثقافة والإبداع؟ ويحاول الكتاب التعرف على ملامح صورة المبدع عن ذاته الإبداعية. والوقوف على الدور الذي تلعبه مؤسسات الغرس الثقافي الرسمية (النظام التعليمي)، وغير الرسمية (الأسرة) في تنمية الإبداع وتطوره لدى المبدعين. وإبراز دور الثقافة السائدة في المجتمع، وهل هي محفزة للإبداع أو معيقة له؟ وأخيرا التعرف على أبرز معوقات القدرة الإبداعية في المجتمع، كما يراها المبدعون داخل مؤسسات إنتاج المعرفة.