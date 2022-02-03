الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدبولى» يتابع موقف تدريب موظفى العاصمة الإدارية وتأهيلهم على التطبيقات الحديثة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز.

وخلال اللقاء عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في العمل الحكومي.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت «الجدارات الوظيفية» وشملت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار وإدارة الوقت والتفكير النقدي والأخلاقيات والقيم وروح الفريق، إلى جانب التدريب على البرامج التخصصية، ومن بينها الشئون المالية والإدارية والاتصال السياسي وخدمة المواطنين والإدارات القانونية والعلاقات الدولية والعلاقات العامة وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على التطبيقات التشاركية تمهيداً للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موقف استطلاع آراء الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يتعلق بالحوافز الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه تم استطلاع رأي 31 ألف موظف من المنتقلين، وتراوحت رغباتهم بين 66% لصالح الحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر أو داخل العاصمة، ونسبة 34% لصالح الحصول على بدل انتقال.

كما عرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء، موقف المسابقات التي ينظمها الجهاز حالياً لتعيين عدد من المهندسين في وزارة الري، وكذا الأئمة في وزارة الأوقاف، ضمن جهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة الأوقاف بدل انتقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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وائل لطفي

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