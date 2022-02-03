تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أنغام بقصر عابدين 25 فبراير

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 25 فبراير الجاري، داخل قصر عابدين بوسط القاهرة، وذلك برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل أنغام بقصر عابدين التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت أسعار الفئة الأولى بمبلغ 1850 جنيها مصريا، والفئة الثانية بمبلغ 1550 جنيها مصريا، والفئة الثالثة بمبلغ 1250 جنيها مصريا، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 850 جنيها.

ومن المقرر أن تفتح أبواب دخول الحفل للجمهور في تمام الساعة السادسة مساء على أن تصعد النجمة أنغام على خشبة مسرح الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية القديمة والحديثة والتي حققت من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا على مدار مشوارها الغنائي ومنها: "حالة خاصة جدا، واتجاه واحد، وأهي جت، ومتلخبطة، و100 صورة، وبين البينين، وأساميك الكتيرة، وبتوصفني بتكسفني، وده اللي عندي، وسيدي وصالك، ونفس الشوق، ونزوة، وفنجان النسيان، وأنا بعته كتير، وهبدأ من الآخر، ومطمنة، ووحدانية، وبتحبها ولا، وبعتلي نظرة، وعرفها بيا، وحتة ناقصة، ووياريتك فاهمني وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت النجمة أنغام مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "هتشتاقوا" على طريقة الـ"سنجل" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الغنائية الإلكترونية.

وتعاون أنغام في أغنية "هتشتاقوا" مع كل من الشاعر الغنائي، عمرو يحيى، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي عمرو الخضري، ومهندس الصوت أمير محروس والمايسترو هاني فرحات، وعازف صولو أورج محمود شاهين، وعازف الأكورديون وائل النجار، وعازف الناي أحمد خيري، وعازف القانون علي شاكر، وعازف الجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وعازف الإيقاع نجم، وهشام العربي.