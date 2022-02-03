الكويت: تسجيل 5990 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الخميس، 5 آلاف و990 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 564 ألفًا و735 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند- في بيان اليوم- إنه تم تسجيل 5 آلاف و101 حالة شفاء؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 507 آلاف و174 شخصًا، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 89.8%.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 55 ألفًا و58 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.