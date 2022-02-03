15 فبراير.. «إيسترن كومباني» تعتمد توزيع الأرباح على المساهمين

تعتمد شركة الشرقية إيسترن كومباني أرباح المساهمين منتصف الشهر الجاري الموافق 15 فبراير 2022.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة ، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت ايسترن كومباني حققت أرباحاً بلغت 4.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.46 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي

وأعلنت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة المنصور الدولية للتوزيع -ممثل مجمومة امبريال توباكو- بمصر.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تضمنت انتاج وتعبئة منتج "ايفولف" وهو أحد منتجات العلامة التجارية دافيدوف.

وحققت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، عن تعاونها مع شركة SAPالعالمية، لتطبيق نظام البرمجة الإداري " ERP"، والذي يُعد أكبر مشروع تحول رقمي في مصر.

ويهدف البرنامج إلى تنظيم الموارد والعمليات الناتجة عن الأعمال اليومية، وربط الأقسام ببعضها البعض، من خلال نظام واحد شامل لرفع كفاءة وأداء العمل داخل المنظومة، بالإضافة إلى ربط كافة تعاملات الشركة، وذلك تماشياً مع خطط الدولة في منظومة التحول الرقمي.

ويُعد ERP نظامًا شاملاً لتخطيط موارد الشركات وإدارة الأنشطة اليومية، مثل سلسلة التوريد والتصنيع والخدمات والمالية وجميع العمليات الأخرى، الخاصة بأقسام المحاسبة والمشتريات وإدارة المشروعات وإدارة علاقات العملاء والتخطيط والميزانية وإدارة المخاطر، والعديد من الأنشطة الأخرى بالشركة

ويمكن للنظام التنبؤ والإبلاغ بدقة عن السلامة المالية والعمليات الخاصة بالمؤسسة، كما أنه من البرامج التي تعتمد عليها الشركات العالمية لتطوير النظام الإداري والمالي بها، وتحسين إدارة المشروعات والأداء بشكل عام، ومن المخطط أن يتم تطبيق وتنفيذ البرنامج على عدة مراحل بداية من يناير الجاري 2022 والانتهاء من تطبيقه على كافة إدارات الشركة في أكتوبر 2023.