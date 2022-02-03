حبس عصابة سرقة التكاتك فى المطرية

قررت نيابة المطرية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة التكاتك بأسلوب التوصيلات الكهربائية بمنطقة المطرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم في متحصلات نشاطهما الإجرامي بالبيع لدى عملائهما سيئ النية، شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات، وكذا (3 مركبات "توكتوك" مجهولة المصدر)، كما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.