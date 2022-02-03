في ذكرى رحيلها.. أهم جوائز حصلت عليها أم كلثوم

تحل اليوم الذكرى الـ47 رحيل قيثارة الشرق أم كلثوم التي أثرت الحياة الفنية والغنائية في مصر والعالم العربي بأغانيها الخالدة، كانت حياة سيدة الغناء العربى الفنية مليئة بالأعمال المميزة حيث بدأت الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها فى عام 1926 ثم انطلقت بعد ذلك موهبتها الفنية لتصبح أحد أهم أهم الغناء في الشرق الأوسط.

لقبت أم كلثوم بالعديد من الألقاب لما لصوتها من عذوبة شديدة أثرت قلوب محبيها حيث أطلق عليها الجمهور ألقاب ثومة، والجامعة العربية، والست، وسيدة الغناء العربي، وشمس الأصيل، وصاحبة العصمة، وكوكب الشرق، وقيثارة الشرق، وفنانة الشعب.

وصلت أغانيها للعالمية ونظرا لحرصها الشديد على اختيار الكلمات والألحان الجيدة التي تعد من أعمال الطرب الأصيل، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الجوائز التي حصلت عليها أم كلثوم:

1 - في عام 1946 حصلت على وسام الرافدين من قبل الحكومة العراقية وهو أعلى وسام يمنح في العراق، في عصر النظام الملكي آنذاك.

2- عام 1975 حصلت على وسام النهضة من ملك الأردن.

3- كما حازت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس هاشم الأتاسي.

4- تم منحها أيضًا وسام الجمهورية من رئيس تونس بورقيبة عام 1968.

5- عام 1959 نالت أم كلثوم وسام الأرز برتبة كوماندوز من رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي.