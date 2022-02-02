الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 3 وفيات و37 إصابة بفيروس كورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و37  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت الصحة الموريتانية، في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، تماثل  367 حالة للشفاء التام من الفيروس في نفس الفتة.

وأوضحت الصحة الموريتانية أن هذه النتائج تم التوصل إليها بعد إجراء 2906 فحصا تشخيصيا بالحمض النووي PCR، والفحص السريع TDR.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 58663، والوفيات 960.

وكانت موريتانيا سجلت أمس الثلاثاء، 3 وفيات و55 إصابة بكورونا و435 حالة شفاء.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا «كوفيد-19» حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ890 ألفا و770 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ628 ألفا و356 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 496 ألفا و242 وفاة.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد 19” في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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