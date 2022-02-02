حصاد الإسكان اليوم.. عاصم الجزار يلتقى نظيره الزيمبابوى

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، عددا من الأحداث، حيث التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، چولى مويو، وزير الحكم المحلّي والأشغال العامة والإسكان بدولة زيمبابوى، وشيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، لعرض التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بوفد زيمبابوى، مؤكدا أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية، وتجربتها الناجحة فى مختلف مجالات التنمية، لأشقائنا بدولة زيمبابوى، وذلك فى إطار العلاقات الوطيدة بين الدولة المصرية وأشقائها بقارة إفريقيا.

https://www.dostor.org/3702426

تشغيل خط أتوبيس جديد من مدينة بدر إلى العاصمة الإدارية الجديدة

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم البدء في التشغيل التجريبي لخط أتوبيس جديد رقم 7 من مدينة بدر إلى العاصمة الإدارية من موقف الأتوبيس الرئيسي؛ لينضم لباقي خطوط النقل الجماعي العاملة بالمدينة، مؤكداً أن ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس الأمناء والسعى لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة، والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة، وكذا العمل على زيادة عوامل الجذب للمدينة.

وأوضح عمار مندور أن مسار الخط الجديد يبدأ من محطة الأتوبيس الرئيسية بالمدينة، مروراً بموقف الحي الثاني والإسكان الاجتماعى، وحى الوزراء وطريق R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة والعودة بنفس خط السير.

أشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم انطلاق أولى رحلات أتوبيس رقم 5 من موقف الأتوبيس الرئيسي من مدينة بدر إلى جامعة عين شمس ورمسيس، على أن يكون خط السير "محطة الأتوبيس الرئيسية- السنترال- الإسكان الاجتماعي- مدخل الشروق 2 طريق الإسماعيلية- عدلي منصور- محطة الجراج- العرب- ألف مسكن- كوبرى التجنيد- شارع جسر السويس- إشارة روكسى- كوبرى القبة- جامعة عين شمس- العباسية- الدمرداش- غمرة- رمسيس"، والعودة بنفس خط السير.

https://www.dostor.org/3702434