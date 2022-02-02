الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الموافقة على 89 طلب تقنين جديد في بني سويف

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (92) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 89 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 3413 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها  1870عقدا موزعا (1368عقود مباني+502عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أملاك الدولة السكرتير العام رؤساء الوحدات المحل اللجنة العليا للبت

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