«بجرامافون وأم كلثوم».. صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

«انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه».. نغمات خرجت من جناح صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتي استخدمت اسطوانات وضعتها على الجرامفون، لجذب زوار المعرض.

ومن جانبه، قال علي أحمد، أحد أعضاء فريق جناح صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، إنهم يقدمون أشرطة تسجيلية لكل فناني الفن الجميل، كأم كلثوم، وعبدالوهاب، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وشادية وغيرهم.

وتابع لـ«الدستور»: «كنا نقدم تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي كاملا للقران الكريم، وتواشيح الشيخ النقشبندي، وتلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد، مؤكدا أنها تلقي إقبالا من قبل كبار السن، الشباب، الذين يحرصون على اقتناء جزء من التراث».

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.