مصرع أربعة أشخاص على الأقل جراء فيضانات ضربت هايتى

أعلنت السلطات في هايتي أن أربعة اشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد خامس جراء الفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة.



وكان للأحول الجوية السيئة تأثير على نحو 20 منطقة على الأقل في هايتي في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى غمر المياه لأكثر من 2,500 منزل وتدمير ثلاثة بالكامل.



وقضى ثلاثة اشخاص وفقد واحد في شمال غرب الدولة الكاريبية الفقيرة، بينما لقي رابع مصرعه في الشمال الشرقي، وفق مسؤولي الدفاع المدني.



وكانت مدينة كاب-هايتيان التي تعد ثاني أكبر مدن هايتي ويبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة الأكثر تضررا، حيث غمرت المياه عددا من أحيائها.



كما لحقت أضرار بجسر يربط سكان بلدة صغيرة بباقي المناطق في الشمال الشرقي، وغمرت المياه منطقة صناعية في نفس المنطقة عند الحدود مع جمهورية الدومينيكان.



وقال الدفاع المدني إن الصورة الكاملة للأضرار لم تكتمل بعد بسبب صعوبة التنقل بين المناطق.

وتعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار أمرا مألوفا في هايتي بسبب سوء البنية التحتية المخصصة لتصريف المياه.



وفوق ذلك يشكل غياب نظام فعال لجمع القمامة خطرا على الصحة خلال الفيضانات، لا سيما بالنسبة للعائلات الأشد فقرا التي تعيش في أحياء عشوائية بالقرب من قنوات المياه أو الوديان التي تتجمع فيها النفايات.