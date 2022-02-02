الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع أربعة أشخاص على الأقل جراء فيضانات ضربت هايتى

فيضان
فيضان

أعلنت السلطات في هايتي  أن أربعة اشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد خامس جراء الفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة.


وكان للأحول الجوية السيئة تأثير على نحو 20 منطقة على الأقل في هايتي في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى غمر المياه لأكثر من 2,500 منزل وتدمير ثلاثة بالكامل.


وقضى ثلاثة اشخاص وفقد واحد في شمال غرب الدولة الكاريبية الفقيرة، بينما لقي رابع مصرعه في الشمال الشرقي، وفق مسؤولي الدفاع المدني.


وكانت مدينة كاب-هايتيان التي تعد ثاني أكبر مدن هايتي ويبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة الأكثر تضررا، حيث غمرت المياه عددا من أحيائها.


كما لحقت أضرار بجسر يربط سكان بلدة صغيرة بباقي المناطق في الشمال الشرقي، وغمرت المياه منطقة صناعية في نفس المنطقة عند الحدود مع جمهورية الدومينيكان.


وقال الدفاع المدني إن الصورة الكاملة للأضرار لم تكتمل بعد بسبب صعوبة التنقل بين المناطق.
وتعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار أمرا مألوفا في هايتي بسبب سوء البنية التحتية المخصصة لتصريف المياه.


وفوق ذلك يشكل غياب نظام فعال لجمع القمامة خطرا على الصحة خلال الفيضانات، لا سيما بالنسبة للعائلات الأشد فقرا التي تعيش في أحياء عشوائية بالقرب من قنوات المياه أو الوديان التي تتجمع فيها النفايات.

مصر على مصرع انا فيضانات صرع فيضان أشخاص مصرع أربعة أشخاص ضأن ضرب جراء فيضانات أربعة أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

تصريحات الرئيس السيسي حول دعم مصر لأمن واستقرار الخليج تتصدر اهتمامات الصحف

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى