«الرجاء» تبدأ ورشة أشغال يدوية للمتعافيات من الإدمان

وقعت موسسة الرجاء للرعاية والتنمية اتفاقا مع الفنانة هالة أبو الذهب على تنظيم دورات للأشغال اليدوية للمتعافيات من الإدمان خلال شهر فبراير الجاري.

وتقول الدكتورة أميرة فؤاد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الهدف الأساسي للورش المزيد من التفاعل المجتمعي للمتعافيات ومنحهن ومنحهم ثقة بالنفس تساعد في إتمام تعافيهن، مشيرة إلى أن أهم شروط البرامج الفنية عدم التعامل مع آلات حادة.

وفي السياق نفسه، أكدت شيري فؤاد، أخصائية علاج الإدمان وأمين المؤسسة، أن للورش الفنية جانب شديد الإجابية في مشوار العلاج من الإدمان وتجعل من المتعالج يشعر بقدرته على العمل.

وأشارت إلى أن للمؤسسة تجارب سابقة، ولاقت منتجات الورشة إقبالا وقت عرضها في الكاتدرائية.

ومن جانبه أكد بيشوي جورج، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن تنوع الورش من كتابة لرسم وتمثيل وأعمال يدوية، فضلا عن الإعداد ليوم رياضي، يمنح النزلاء فرصا للاستمتاع بالعلاج ويمهد للشفاء التام والعودة للحياة الطبيعية.

كانت المؤسسة فد وضعت في أولوية خططتها للعام الجديد البدء في تنفيذ ورش فنية متنوعة لنزلاء مركز علاج الإدمان التابع لها؛ للمساهمة في إضافة جوانب ترفيهية وإبداعية لبرامج العلاج المميزة.

يذكر أن مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية سبق وأن نظمت قافلة طبية لمحافظة المنوفية قدمت خلالها خدمات طبية من كشف وصرف علاج بالمجان لـ3500 مريض.

وعالجت المؤسسة خلال القافلة عددًا من حالات تعاني من أمراض صدر وباطنة وأطفال، وجلدية، ونساء، وعيون ورمد، ونفسية، وإدمان، وأوعية دموية، ومسالك وأسنان عظام، وعلاج طبيعي، وكذا أمراض دم.

يذكر أن موسسة الرجاء للرعاية والتنمية مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال التنمية والدعم للفئات غير القادرة، وتهتم بالصحة النفسية وعلاج الأمراض النفسية والإدمان وطرق الوقاية.