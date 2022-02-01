بريطانيا تعلن دعمها لمبادرة الأمم المتحدة للوفاق الوطني في السودان

أكد جايلز ليفر سفير بريطانيا لدى السودان، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لمبادرة الأمم المتحدة والمبادرات الأخرى الرامية الى خلق وفاق وطني يلبي تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على مكتسبات الثورة بما فيها الانفتاح على المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير عبد الله عمر بشير، لسفير المملكة المتحدة في السودان جايلز ليفر، بحسب بيان للخارجية السودانية.

وناقش اللقاء مجمل الأوضاع السياسية الراهنة و المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة الى تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء حالة الاحتقان السياسي في البلاد.

وتطرق بشير، الى الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به أصدقاء السودان في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية، مثمناً دور المملكة المتحدة في إنجاح جهود الثورة السودانية ووقوفها إلى جانب السودان من أجل نجاح الفترة الانتقالية انتهاءً بقيام انتخابات حرة تؤسس لنظام ديمقراطي راسخ.

وأشاد وكيل الخارجية السودانية اهتمام الحكومة البريطانية وتشجيعها للأطراف السودانية على الانخراط في الحوار من اجل التوصل الى صيغة توافقية بين جميع المكونات، معربا عن امله في استئناف الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة في اقرب الآجال.

وكيل وزارة الخارجية يؤكد دعم السودان لجهود الايقاد

واستقبل عبد الله عمر بشير، نهاية الشهر الماضي السكرتير التنفيذي لمنظمة الايقاد "وركنة قبيهو".

وعبر وكيل وزارة الخارجية المكلف عن تطلع السودان الرئيس الحالي للايقاد لتعزيز التعاون مع سكرتاية الايقاد ومع الدول الأعضاء بالمنظمة لمجابهة التحديات التي تواجه دول المنطقة،مؤكداً دعم السودان للجهود التي يقودها السكرتير التنفيذي لإصلاح المنظمة.

من جانبه أكد السكرتير التنفيذي لـ “الايقاد”، حرص المنظمة ودولها الأعضاء لدعم الفرقاء السودانيين لإكمال عملية الانتقال الديموقراطي، وتطلعها للعمل مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الغاية، مؤكداً حرص المنظمة على التشاور مع كافة أصحاب المصلحة السودانيين، ومضيفاً بأن المنظمة ستبلور خطوات إضافية للتحرك لدعم جهود حل الأزمة الراهنة بعد اكتمال المشاورات مع كل المعنيين.