أمريكا: انخفاض عدد حالات دخول المستشفيات من مرضى كورونا في 34 ولاية

انخفضت أعداد المصابين بكوفيد19- الذين يدخلون المستشفيات الأمريكية في 34 ولاية وفي عاصمة البلاد، ما يخفف الأزمة الخاصة بكفاية أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية التي كانت قائمة مع بداية العام.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية انخفض خلال الأسبوع الماضي عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات بنسبة 31 % في نيوجيرسي وميريلاند، في أكبر انخفاض في البلاد، وفي العاصمة واشنطن و كونيكتيكت ونيويورك انخفضت الأعداد بنسبة 26 %.



واجتاح المتحور أوميكرون سريع الانتشار جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال معظم شهر ديسمبر وأوائل يناير، ما دفع بأعداد الحالات إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في أسوأ الفترات خلال الشتاء الماضي.

ويذكر أن، منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على لقاح واق من كوفيد-19 تنتجه شركة موديرنا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مما يجعله ثاني لقاح معتمد تماما للفيروس.

حصل لقاح موديرنا على الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة منذ الأول 2020، وسيتم بيعه الآن تحت الاسم التجاري سبايكفاكس.



وكان لقاح من إنتاج فايزر وبيونتيك يستخدم التقنية نفسها قد نال الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة العام الماضي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بعد حصوله أيضا على تصريح للاستخدام الطارئ في بادئ الأمر.

وتلقى ما يقرب من 75 مليونا بالفعل لقاح موديرنا المكون من جرعتين في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، القائم بأعمال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير، في بيان "يمكن أن يطمئن الجمهور إلى أن سبايكفاكس يفي بمعايير الإدارة العالية الخاصة بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح معتمد للاستخدام في الولايات المتحدة".