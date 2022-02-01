الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مراكز البحوث الجنائية ينظم ندوة حول مواجهة التحديات المعاصرة غدًا

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث الاجتماعية

نظّم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري وأكاديمية العلوم الشرطية الإماراتية ندوة مشتركة بعنوان «دور الأكاديميات الشرطية ومراكز البحوث الجنائية في مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة»، الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقاعة ابن خلدون بمقر المركز. 

تعقد الندوة برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.

تتناول الندوة ثلاثة محاور «أمنية وقانونية وبحثية»، تقدم في إطارها مجموعة من الأوراق البحثية المتميزة أعدها نخبة من القانونيين والأكاديميين في مصر والإمارات.

تتناول الجلسة الأولى المحور الأمني تحت عنوان «آليات الاستراتيجية الأمنية في مواجهة التحديات الجنائية والأمنية»، ويترأسها اللواء أحمد مصطفى جبر الجيزاوي كبير معلمي كلية الدراسات العليا بأكاديمة الشرطة، وتستعرض دور أكاديميات الشرطة في تأهيل العنصر البشري لمواجهة التحديات الأمنية، ودور البحث العلمي في تعزيز الاستراتيجيات الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

وتتناول الجلسة الثانية المحور القانوني تحت عنوان "التشريعات والسياسات الجنائية في مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة"، ويترأسها أ.د. سهير عبدالمنعم أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتستعرض السياسات الجنائية في مواجهة صور الإجرام المعاصر.

أما الجلسة الثالثة فتناقش دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة وتترأسها أ.د.هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتتناول دور مراكز البحوث الجنائية في مواجهة التحديات المعاصرة، بالتركيز على جهود المركز – من خلال موضوعاته البحثية المختلفة - في مواجهة التحديات الجنائية.

يحضر الندوة لفيف من الأكاديميين والأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية المصرية والإماراتيةوعدد من القيادات الأمنية والقضائية والدبلوماسية.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية ينظم ندوة بعنوان الأكاديميات الشرطية الإمارتية المركز القومي للبحوث الاجتماعية ينظم ندوة بعنوان الأكاديميات الشرطية

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