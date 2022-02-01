الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بـ8 قرى بزفتى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أصبحت حلمًا لقاطني كافة قرى الغربية بعد قرب انتهاء العديد من المشروعات في مركز زفتى، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة بقرى «نهطاي، كفر نواي، ميت النور، كفر شاهين، كفر السنادية، كفر الجزيرة شرشابة، سنباط وشبراملس».

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير وحدة طب الأسرة بقرية نهطاي والتي يتم إنشائها بتكلفة ٢٧ مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 22%، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة الرفع بقرية كفر الجزيرة بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه.

وأكمل المحافظ جولته بقرية شبراملس، حيث تفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي التي بلغت نسبة الإنجاز بها 93% وبتكلفة 80 مليون جنيه، أعمال تشييد المجمع الخدمي بتكلفة 10 مليون جنيه، أعمال بناء المجمع الزراعي البيطري، والذي وصلت نسب التنفيذ به إلى 75% بتكلفة 5.4 مليون جنيه، كما تفقد استمرار أعمال إنشاء نقطة إسعاف شبراملس بتكلفة 2.75 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 70%، وكذلك أعمال إنشاء مدرسة شبراملس الرسمية للغات بتكلفة 9.5 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذها إلى 65%.

واستمرت الجولة بقرية ميت النور، حيث تفقد رحمي محطة الصرف والتي يتم إنشاؤها بتكلفة 30 مليون جنيه وتخطت نسبة الإنجاز بها 94%، وأعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بتكلفة 27 مليون جنيه، وفي ذات السياق تفقد المحافظ إنشاء مركز شباب شرشابة والتي وصلت الإنجاز به إلى 35% بتكلفة 6.4 مليون جنيه ، مجمع خدمات شرشابة الذي بلغت نسبة التنفيذ به 89% بتكلفة 10 مليون جنيه وأعمال تطوير مركز شباب سنباط، بتكلفة 6.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 7%.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطات الصرف الصحي بقرى «كفر نواي بتكلفة 30 مليون جنيه والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة 99%، كفر شاهين بتكلفة 25 مليون جنيه ونسبة تنفيذ تصل إلى 94% وكفر السنادية بتكلفة 30 مليون جنيه بنسبة إنجاز 87%».

رافق المحافظ خلال جولته مجاهد الدرف نائب رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بــ مصر قرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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