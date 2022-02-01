الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشييع جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب الغاز بالقليوبية

جنازة
جنازة

شيع الآلاف من أهالى قرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية جثامين أب وأم و5 أبناء لقوا مصرعهم بسبب تسرب الغاز بمحل إقامتهم بالشرابية إلى مثواهم الأخير، وسط حالة كبيرة من الحزن والصراخ والعويل.

وكان فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية، انتقل لمعاينة موقع مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة، توفوا داخل شقتهم السكنية، بسبب تسريب الغاز، وأمرت بتشميع الشقة ونقل الجثث إلى المشرحة، لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

كان قد لقى 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة سيدة وزوجها و5 من أبنائهم، فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقع وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وفى سياق متصل شيع اهالي منطقة الشدية ببنها جثمان الشقيقان"م ح ب"٢٧ سنة و" ط ج  ب" ٢٥ سنه اللذان لقيا مصرعهما اثر تناول مادة سامة مساء أمس. 

وعبر الأهالي عن حزنهم لتوديع الشابان حيث اكدا انهما يتمتعان بخلق حسن وسمعة طيبة ويعيشان مع والدهما ووالتهما المريضان .

محافظة القليوبية مصرع غاز تسريب الغاز توقيع الكشف الطبي أسرة واحدة مصرع 7 أشخاص مركز طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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