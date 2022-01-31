الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وزيرة التضامن تتفقد معرض الكتاب في يومه الخامس (فيديو)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقدت وزيرة التضامن نيفين القباح منذ قليل معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتتاح أنشطة أكشاك «وعي» ضمن أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمام قاعة 4 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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وشاركت قباج في بعض النشاطات الترفيهية المعدة لزوار المعرض داخل أكشاك «وعي»، وقالت في تصريحات لـ«الدستور» أثناء الجولة، إن تهتم الوزارة من خلال نشاطاتها داخل المعرض بالأطفال والكبار، ومن خلال المعرض تحاول الوزارة إحياء وتركيزًا بأهمية الثقافة والوعي وتعزيز الوعي الايجابي بمصر، والتقطت بعض الصور مع الجماهير.

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وتابعت: «ندفع جميعًا بالقوة الناعمة في مصر، وأن تتقدم للأمام وأن توازى ما نستثمره في البشر وبصفة خاصة للشباب والنشأ وأن نوجد بدائل أخرى عن فقط الاهتمام بالتكنولوجيا، ونعيد للكتاب أكثر وأكثر مكانته الثقافية والتنموية لأننا نؤمن أن الكتاب له رسالة تنموية، وليست ثقافية فقط».

وأضافت أن الوزارة تشارك ببرنامج وعي وهو برنامج ذات أهمية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأكدت أنها تعممه بقرى حياة كريمة لتنشأة الأطفال والشباب على التربية الإيجابية وتوفير 12 رسالة خاصة بالنظافة ومكافحة الإدمان، والزواج المبكر، وضد الهجرة الشرعية، وأوضحت وزارة التضامن أن البرنامج يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال «12 رسالة» تتبناها الوزارة، بـ هدف إمداد المواطنين.

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ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

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واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

 

التكنولوجيا كتاب وزيرة التضامن وعي معرض القاهره الدولي للكتاب المعارض

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وائل لطفي

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