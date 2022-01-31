الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«ماكس».. طفل بريطاني ساعدته أفلام ديزني على التواصل مع غيره

ماكس
ماكس

قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن تعرض الأطفال بشكل كبير للتلفاز يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو الدماغ المبكر  خاصة في الأعمار الأصغرعندما يكون تعلم التحدث في هذا العمر أمرًا لا غنى عنه، ولكن الأمر اختلف بالنسبة لماكس الطفل البريطاني حيث أكدت والدته أن مشاهدة أفلام ديزني هي ما جعله يتحدث في المقام الأول.

وفقًا لموقع «insider» التقت بوالدة ماكس حيث أكدت أنه يبلغ من العمر عامين ونصف، وكان يتحدث  أقل من 10 كلمات بينما كان يجب أن يكون لديه أكثر من 100 كلمة وقتها وفي هذا العمر، بالإضافة إلى بعض الإيماءات غير اللفظية، كانت أشكال الاتصال الرئيسية لديه هي الصراخ والضرب وضرب رأسه على الأرض .

وأضافت والدته: تم تشخيص حالته بأنه يُعاني من تعذر الأداء النطقي في مرحلة الطفولة، وهو اضطراب عصبي يؤثر على التخطيط الحركي لديه، قدرت الجمعية الأمريكية للسمع والنطق واللغة أنه يحدث في واحد إلى اثنين من كل 1000 طفل.

ولشرح حالته قالت: ببساطة، كان ماكس يعرف بالضبط ما يريد قوله لكن في مكان ما بين دماغه وفمه، ضاعت الرسالة كان لديه ساعات طويلة من علاج النطق، لكن مشاهدة التلفزيون هو ما ساعده حقًا في النطق،كان العلاج هو علاج النطق المكثف، كنا نذهب أربعة أيام في الأسبوع لجلسات مدتها نصف ساعة مع معالجين مختلفين للنطق، لقد بدؤوا على نطاق صغير ، وعملوا على استنباط أصوات الحروف المتحركة فقط.

في النهاية، بدأ خطاب ماكس في التقدم في العلاج ،حيث  تمكن أخيرًا من تقليد ما سمعه، وبدأ بالمحادثة - خاصة عندما شاهد التلفزيون وبالأخص أفلام ديزني فكانت هذه الأفلام حماسية بالنسبة له للتحدث ، لأن الضغط على الأداء يجعل من الصعب إخراج الكلمات، ولكن الحماس يجعله ينطق بسهولة أكبر وهذا ما وجده في هذه الأفلام.

تدربنا على التحدث بأسماء شخصيات ديزني

كان معالج النطق الخاص به قادرًا على قراءة قائمة من 10 كلمات والحصول بسرعة على 10 ردود منه مختصره ولكن عندما دخلنا في خطة العلاج أسماء شخصيات ديزني أصبح الأمر أكثر سهولة بالنسبة له في ترديد العديد من الكلمات المختلفة .

أفلام ديزني باضطراب عصبي ساعات طويلة من علاج النطق مشاهدة التلفزيون هو ما ساعد حق ا بمشاهدة التلفزيون بأسماء شخصيات ديزني التحدث بأسماء شخصيات ديزني

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

«مصر للطيران» تطرح تخفيضا 25 % على رحلاتها الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل