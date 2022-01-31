محافظ الفيوم: لا ندخر جهدًا في دعم ومساندة المستثمرين الجادين

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة بالمحافظة، والأمن الصناعي، والحماية المدنية، إضافة إلى إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، لمعاينة عدد 48 مصنعًا وورشة مقامة على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ورصد الملاحظات الخاصة بهذه المنشآت، ومدى إمكانية تقنينها وتوفيق أوضاعها، حرصاً على دعم الاستثمار والحفاظ على سلامة العمالة الموجودة بهذه المشروعات.

وطلب المحافظ، من مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، بإعداد نموذج موحد لرصد كافة ملاحظات اللجنة، على أن يوضح النموذج عدد المصانع والورش بنطاق كل وحدة محلية، والوضعية القانونية لملكية الأرض، ونوع النشاط ومدى مطابقته للبيعة مع أملاك الدولة، وملاحظات كلٍ من جهاز شئون البيئة، والحماية المدنية، والأمن الصناعي، على هذه المنشآت، والجداول الزمنية لتلافي هذه الملاحظات، مع إرسال إنذارات للمصانع والورش المخالفة بعد انتهاء كل مرحلة من الجداول الزمنية لتوفيق الأوضاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عّقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمحاسب أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتور حسام شعبان مدير فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والأستاذة رقية محمد على مدير إدارة البيئة، والمهندسة عبير محمد عبد السلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، والأستاذ وسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.

ولفت المحافظ، إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم ومساندة المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة آمنة للعمل بمختلف المصانع والورش، حفاظاً على سلامة الجميع، لافتاً إلى أن لجنة من فرع جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالتنسيق مع المحافظة، قد قامت بأعمال التفتيش على 48 منشأة بنطاق الوحدة المحلية لمركز طامية خارج المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، خلال الفترة من 16 إلى 24 اغسطس 2021، وتم تصنيف المشروعات إلى 27 مشروع متوقف، و21 مشروع عامل، منها 2 مطابق، و19 مخالف، مشيراً أن الهدف من اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها بذات الشأن، الوقوف على مدى إمكانية توفيق أوضاع هذه المنشآت وتأمين أوضاع العمالة بها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية.

وأضاف أن هذه المصانع والورش تشمل أنشطة متنوعة، منها ورش للآثاث المكتبي والفندقي، ومصانع للكيماويات، وأخرى للكرتون، ومصانع لأكياس البلاستيك، والمواد الغذائية، والمنظفات، والدهانات، وطلاء السيراميك، والنباتات الطبية والعطرية، فضلاً عن معامل تجهيز اللحوم للمطاعم والمجازر الخاصة بها.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بسرعة إعداد بيان تفصيلي لعدد 215 ورشة حرفية بنطاق مراكز طامية وسنورس وإطسا ويوسف الصديق، ومخاطبة جهاز شئون البيئة لاستيفاء الاشتراطات البيئية الخاصة بهذه الورش، لتوفيق أوضاعها أو نقلها إلى مكان آخر بديل.