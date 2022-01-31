الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم ارتداء «الخوذة».. تحرير 2610 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

ارشيفية
ارشيفية

و شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات  خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 2610 مخالفة لقائدي الدراجات النارية- الموتوسيكل- لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما  أهابت الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

حملات مرورية قائدي الدراجات النارية ارتداء الخوذة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرض الدلتا للغرق بسبب التغيرات المناخية

«كاف» عن أبوجبل: «جبل اسمًا وفعلًا»

ضبط الشابين المتهمين بنشر صور «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكترونى بالشرقية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟